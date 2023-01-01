رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتابع سير امتحانات النقل الثانوي في أول أيامها

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، صباح اليوم الأحد، داخل لجان معاهد إدارة فوة التعليمية الأزهرية، حيث تفقد سير العمل بلجان معهد فتيات السالمية الثانوي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان.

تشكيل غرفة عمليات

ووجّه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أياً من أساليب الغش، مشيراً إلى أن امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيداً لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

رئيس المنطقة يشيد بالمستوي التنظيمي الجيد للامتحانات

وبنهاية جولته، أشاد رئيس المنطقة بالمستوى التنظيمي الجيد لسير الامتحانات داخل لجان معهد فتيات السالمية الثانوي، موجها الشكر والتقدير لإدارة المعهد بقيادة فتينة منصور حامد، شيخ المعهد، للمستوى العلمي الفائق الذي ظهرت به الطالبات خلال انعقاد اللجان لهُن.

جدير بالذكر، أن طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني الثانوي الأزهري أدوا الامتحان اليوم في مادتي «الفقة، والجبر وحساب مثلثات»، بينما طلاب القسم الأدبي بالصف الأول الثانوي أدوا الامتحان اليوم في مادتي «الفقة، وعلم النفس»، وأدى طلاب الصف الثاني الأدبي الامتحان في مادتي «الفقة، والعروض والقافية».