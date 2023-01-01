إصابة 4 أشخاص في حادث سير على الطريق الزراعي بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية «توك توك» على الطريق الزراعي، وتم رفع آثار الحادث.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة مركز جرجا، بين سيارة و«توك توك»، ووجود مصابين بينهم إصابة حالتها سيئة.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة و«توك توك» على الطريق، ما أدى إلى إصابة كل من «ص. م. م»، 55 عامًا، مُصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«محمد. ف. م»، 5 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«م. م»، 52 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ف. ع. ف»، 35 عامًا، مصاب بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالساعد الأيمن والحالة العامة له سيئة.

نقل المصابين للمستشفى

جرى الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.