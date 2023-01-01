قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدا للصيانة الدورية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم غدا

وأهابت شركة مياه الشرب في المنوفية بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

غسيل شبكات المياه خلال شهر يناير

كما أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه والتي تشمل جميع مدن وقرى المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر يناير 2023.

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.