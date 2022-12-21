خريطة قطع المياه وضعفها عن بعض القرى في المنصورة.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن ضعف المياه في 3 قرى وقطعها عن قرية رابعة لمدة 6 ساعات غدا الخميس، في مركزي أجا مركز المنصورة بسبب أعمال صيانة على خط 400 مم بقرية نوسا البحر دائرة مركز أجا، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساءً، مطالبة الأهالي سكان ضعف المياه بتوفير احتياجاتهم خلال فترة الصيانة.

القرى المتأثرة بقطع المياه وضعفها في أجا والمنصورة

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي 3 قرية بنطاق مركز أجا وهم: «نوسا البحر - سنبخت - نوسا الغيط»، بالإضافة إلى قطع المياه عن قرية كفر الشنهاب دائرة مركز المنصورة، خلال فترة أعمال الصيانة الدورية.

سبب انقطاع المياه في مركز أجا

أرجعت الشركة سبب انقطاع المياه وضعفها إلى قيامها بأعمال صيانة على خط 400 مم بقرية نوسا البحر، وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.