قطع المياه عن قرى إسنا في الأقصر بسبب عطل كهربائي مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، استمرار انقطاع المياه عن قرى مركز إسنا، منذ الساعة 11 صباحاً حتي الان، مرجعة السبب إلى توقف محطات مياه «الكلابية - الحلة - الحليله - الدير - الحميدات»، بسبب انقطاع الكهرباء المفاجئ.

العمل على إنهاء أعمال الإصلاح

أعربت شركة المياه بالأقصر، عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأشارت الشركة، إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها، في المناطق المتأثرة من انقطاع المياه، لحين إصلاح الكسر وعودة المياه، لافتة إلى أنه في حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه عن كفر الشنهاب بالدقهلية

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أعلنت قطع المياه عن كفر الشنهاب، وضعفها عن مناطق «نوسا البحر- سنبخت - نوسا الغيط»، اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم غد الخميس، حتى الساعة 2 من مساء نفس اليوم، مرجعة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانه لخط 400 مم بقرية نوسا البحر.