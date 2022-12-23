قطع المياه في 3 محافظات بالوجه البحري والصعيد.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف المياه في عدد من الشركات التابعة لها «القاهرة والأقصر والمنيا»، للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

قطع المياه 12 ساعة بالأقصر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان صحفي، عن قطع المياه بقرى «الرياينه - الرزيقات - المحاميد»، بمركز أرمنت اليوم، بدءً من الواحدة ظهرا لمدة 12ساعة لتنفيذ أعمال ربط خط المياه المغذي لبعض قرى المحافظة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثر

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن والأرقام المخصصة للتواصل، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة حال طلبها.

ضعف المياه بمركز ومدينة المنيا لمدة 8 ساعات

وفي المنيا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن ضعف المياه بمركز ومدينة المنيا بسبب أعمال صيانة الخط المغذي لمدينة المنيا لمدة 8 ساعات بدءً من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد.

إحلال وتجديد خط المياه أسفل كوبري الجنزوي

وفي القاهرة، كشفت شركة مياه الشرب عن قطع المياه عن مناطق «أرض الجولف مدينة نصر –الإمداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة»، بدءً من الثامنة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد، نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبري الجنزوي بطريق النصر.