أماكن ومواعيد قطع المياه في 3 محافظات اليوم للصيانة.. تصل لـ6 ساعات

أكدت شركات المياه والصرف الصحي في 3 محافظات، قطع مياه الشرب، اليوم الاثنين، لإجراء بعض الأعمال لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أنه سيتم قطع المياه اليوم عن عدة مناطق، منها مدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحة وميت خاقان والقرى التابعة لها، ومدينة تلا وطوخ ودلكة وميت أبو الكوم والقرى التابعة لها، وذلك لإجراء صيانة دورية وغسيل المروقات، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

قطع المياه اليوم في الدقهلية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن بعض المناطق، لإجراء الصيانة وربط خط مياه 6 بوصة على خط المياه الرئيسي قطر 600.

وحددت الشركة أماكن انقطاع المياه في مناطق الوحدة المحلية بالصلاحات، والوحدة المحلية بميت سويد وبني عبيد والقرى التابعة لها، وذلك لمدة 6 ساعات من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً.

مواعيد انقطاع المياه اليوم في سوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، قطع المياه لإجراء الصيانة، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهر، على مدار عدة أيام، تبدأ من اليوم الاثنين بقرى نجوع مازن وأولاد يحيي والبلابيش والقرى التابعة لها.

وأهابت الشركة بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع.