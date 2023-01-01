رفع مياه الأمطار في 4 مدن بكفر الشيخ بعد تعرضها لهطول أمطار

انتشرت معدات مجالس مدن البرلس وسيدي غازي وبلطيم ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بالشوارع لرفع مياه الأمطار التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

رؤساء المراكز والمدن يتابعون رفع مياه الأمطار

وشهدت مدينة سيدي غازي، انتشار معدات مجلس المدينة، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها المدينة، بين خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة لتسليك البيارات والبلاعات وحملات النظافة اليومية.

وتابع المهندس محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، وصفايات الأمطار، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تعرضت لتجمعات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش أولاً بأول، والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات الأمطار، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار العمل على رفع تجمعات مياه الأمطار بكل الشوارع والميادين، ومحيط المدارس، ودور العبادة، والمصالح الحكومية والخدمية، وتسليك صفايات الأمطار بشكل عام، مع التشديد على صيانة كشافات الإنارة العامة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار، ورفعها أولاً بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.

صيانة صفايات الأمطار

وطالب محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، موجهاً رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة

وأعطى وكلف محافظ كفرالشيخ، تعليماته لوكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة، وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.