المشدد 3 سنوات لمتهم بتعاطي المخدرات في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم، شخصا بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتعاطي المخدرات، بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر.

إحراز جوهر مخدر الميثامفيتامين

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمدعو تهمة إحراز جوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وتم النحفظ على المضبوطات.

وأحالت جهات التحقيق المختصة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.