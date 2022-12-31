البابا تواضروس: نتفاءل بالعام الجديد لأن الله يرعانا ونبدأ بالصلاة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة اعتادت بداية العام بأجمل ما لديها وهو الصلاة إلى الله، مستكملا: «نتفاءل خيرا في العام الجديد لأن الله يرعانا».

جاء ذلك خلال عظة العام الجديد التي قدمها البابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية خلال صلوات رأس السنة الميلادية 2023، وسط حضور شعبي كبير والأساقفة العموم المساعدين للبابا في الإسكندرية والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

تدريب روحي من البابا في عام 2023

وأعطى البابا تدريبا بضرورة صلاة مزمور «الرب راعي فلا يعوزني شيء» خلال العام الجديد كونه مزمورا به فضائل وكلمات معزية حيث يتكون من 6 آيات، لافتاً إلى أن رقم 6 يرمز إلى الإنسان حيث إن الله خلق الإنسان في 6 أيام.

كتابة آية للعام الجديد 2023

وطالب البابا تواضروس من المصلين في العام الجديد، كتابة المزمور بخط اليد ووضعه في مكان ظاهر لقراءته كل يوم لإدراك أن الله يرعاني فأرد بالشكر على عطاياه والاعتذار على الشك في الله والطلب من عطايا الله مجددا.

عظات أساقفة العموم في الإسكندرية لعام 2023

وسبق عظة البابا تواضروس، تقديم الأساقفة العموم في الإسكندرية عددا من الكلمات الروحية حيث تحدث الأنبا هيرمينا، أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية، عن فضيلة الاعتذار، بينما تحدث الأنبا ايلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية عن قيمة الوجود في المسيحية، فيما تحدث الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه في الإسكندرية، عن الخير والرحمة.