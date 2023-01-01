البابا تواضروس يترأس أول قداس في 2023 من الإسكندرية ويصلي لمصر

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أول قداس إلهي في العام الجديد 2023 من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعبي كبير وهو القداس الذي بدأ مع أولى دقائق العام الجديد ومن المقرر الانتهاء منه في الثانية فجرا.

وشاركه في أول قداس إلهي من العام الجديد، الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا اسقف شرق والقمص أبرام ايميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

البابا يصلي لمصر والمسؤولين

جاء ذلك بعدما اختتم البابا تواضروس، آخر دقائق العام الماضي 2022 بصلاة مطولة من أجل مصر وأن يذكر الله المسؤولين في كل مكان وانا يرعاهم ويعضدهم كما صلى للقوات المسلحة وضباط الشرطة كونهما يحرسان بلدنا مصر، مصليا لكل شخص في مجال عمله وأن يعطيهم الله بركة مع العلم الجديد.

البابا تواضروس يرفع صلاة لسلام العالم

كما رفع البابا تواضروس، صلاة ليحل السلام على العالم أجمع، قائلا: «يا ملك السلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا» فيما قد الشكر لله على كل عطايا العام الماضي وما سوف يعطيها الله في العام الجديد أيضا.