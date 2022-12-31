البابا تواضروس: بلدنا التي نعيش فيها من عطايا الله علينا 

عدّد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عطايا الله على الجميع من أجل شكر الله عليها مع نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن من ضمنها «البلد التي نعيش بها» وذلك على مصر.

ووجه البابا تواضروس كلمته للمصلين في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية خلال عظة رأس السنة التي ألقاها مع نهاية عام 2022 وبداية 2023: «أرجوك أيها الحبيب أن تعيشوا كلمات (الرب يرعاني فلا يعوزني شيء) فإن فكرت في عطايا الله الصحة والستر والرزق والبلد العايش بها والعمل الذي تعمله والقدرة على تربية الأبناء وكنيسة تصلي فيها، وإن خطاياك ثقلت على رأسك تجد، وعطية بيت تسكن فيه، وعطانا زمن به تكنولوجيا للتواصل وسهولة السفر، نعم الله لا يمكن تحصر».

البابا تواضروس يقود صلاة نهاية عام 2022

وقاد البابا صلاة رأس السنة، مع الدقائق الأخيرة من عام 2022 مصليا من أجل السلام والخير ومختصا الصلاة لمصر في العام الجديد، وشهدت الصلاة تكرار كلمة «كيريه ليسون» أي يا رب ارحم، طالبا الرحمة من الله للجميع.

صلاة العام الجديد 2023

وطلب من المصلين ترديد صلاة: «أنت يا رب الذي تقود مركب حياتي وتدبرها بأفضل ما يكون، ولا أقارن نفسي بآخر، فصوابع أيدي ليست كبعضها»، مختتما: «كل يوم الله يعطيني ما احتاجه فيا بختي، يكفي أنها من يد الله».