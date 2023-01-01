6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

شهدت منطقة بئر النبقة التابعة لقرية الموشية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اندلاع حريق هائل في قطعة أرض مزروعة بأشجار النخيل، وامتداد النيران بسبب سرعة الرياح، ما تسبب في التهام عدد كبير من أشجار النخيل، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء مزروعة بأشجار النخيل دائرة قسم شرطة مركز الداخلة في الوادي الجديد.

6 سيارات إطفاء

وانتقل إلى مكان البلاغ قوة من مديرية الأمن وقيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض مزروعة بعدد من أشجار النخيل وبداخلها عدد من حظائر المواشي، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتمت عمليات التبريد دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق، وتتم عمليات تبريد المكان، منعا لاشتعال النيران مرة أخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.