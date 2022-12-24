إخماد حريق هائل داخل سوبر ماركت في قرية إطسا بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا حريقا هائلا اندلع مساء اليوم السبت داخل سوبر ماركت للسلع الغذائية دون إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق بقرية إطسا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل داخل سوبر ماركت للسلع الغذائية بقرية إطسا البلد التابعة لمركز سمالوط شرق.

بانتقال قوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائي تبين نشوب حريق داخل سوبر ماركت ملك فريال إبراهيم محمد وقد أسفر عن احتراق سلع ومواد غذائية دون مصابين.

التحريات ترجح حدوث ماس كهربائي

رجحت تحريات المباحث الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت أمس الجمعة من السيطرة علي حريق نشب داخل منزل بقرية الرحمانية التابعة إداريًا لمركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا بسبب ماس كهربائي، دون أضرار بشرية.