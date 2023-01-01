سقوط أمطار على الإسكندرية في ثالث أيام نوة رأس السنة.. ورفع الطوارئ

تتواصل أمطار الإسكندرية في السقوط على كل مناطق المحافظة في أول أيام العام الجديد 2023، تزامنا مع ثالث أيام نوة رأس السنة التي تصل إلى أقصى درجة من الأمطار اليوم بنسبة 50، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعقب سقوط أمطار الإسكندرية اليوم في أول أيام العام الجديد، رفع شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ للتعامل مع أي تراكمات مياه قد تنتج من الأمطار الغزيرة، والتي تضرب عروس البحر الأبيض منذ الفجر ومتوقع استمرارها حتى غدا أيضا.

تعامل شركة الصرف الصحي مع أمطار الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه يتم العمل وفقا لحالة الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية، حيث يتم استمرار تمركز السيارات والمعدات في المناطق الساخنة للاستعداد للتعامل مع أي تجمع مياه.

المرور على مناطق سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه يُجرى تكثيف أعمال التطهير قبل وأثناء وبعد سقوط الأمطار لرفع المخلفات التي تجرفها مياه الأمطار للشنايش، إضافة إلى المرور على المناطق التي شهدت سقوط أمطار الإسكندرية اليوم لرصد أي تجمع مياه قبل الإبلاغ عنها والتعامل معها.

متابعة شكاوى المواطنين من أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد «نافع»، استمرار عمل غرفة عمليات الشركة علي مدار اليوم لاستقبال شكاوي من المواطنين، مع تخفيض مناسيب البيارات بالمحطات لاستيعاب كميات الامطار الواردة اليها، والتنسيق مع الري ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.