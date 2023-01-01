7 معلومات عن عمر زكي عبقري الرياضيات.. الدقهلية وصفته بـ«الطفل المعجزة»

احتفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بالطفل عمر زكي عبقري الرياضيات، الذي حصد على مدار 3 سنوات، جوائز دولية في مسابقات الحساب الذهني، ونال مؤخرا المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني، وتقدم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وقيادات المديرية، بجزيل الشكر والتقدير والاحترام إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاهتمامه بتكريم الطالب عمر ذكي والي، بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمدية الإسلامية التابعة لمدارس 30 يونيو.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، أنه رغم ظروف وزير التربية والتعليم الصحية، فإنه قرر تكريم الطفل عمر زكي عبقري الرياضيات بديوان الوزارة، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالموهوبين والمبتكرين والمبدعين.

7 معلومات عن عمر زكي عبقري الرياضيات

تقدم «الوطن»، أهم 7 معلومات عن عمر زكي عبقري الرياضيات، الذي نال الجائزة الأولى على العالم في مسابقة الحساب الذهني رغم عمره الصغير.

1- عمر زكي على والي، عمره 7 سنوات يدرس في الصف الثاني الابتدائي، مقيم في قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقلهية.

2- فاز بالمركز الأول على مستوي العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022، التابعة لمنظمة اليونيسكو في تايوان، التي شارك فيها 325 متسابقا من 32 دولة.

3- ظهرت موهبة عمر زكي عبقري الرياضيات وهو عمره 4 سنوات، ساعدته والدته وهو صغير، حتى استطاع أن يقرأ 36 رقما.

4- دخل مسابقة في الحساب الذهني بين مصر ولبنان، وحصل على المركز الأول.

5- بعدها دخل مسابقة دولية، وحصد المركز الثاني عام 2021.

تكريمات عمر زكي عبقري الرياضيات

6- كرمته محافظة الدقهلية وأطلقت عليه «الطفل المعجزة» وأنه ليس فخرًا لمحافظة الدقهلية فقط بل هو فخر لمصر كلها.

7- منحه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة درع الجامعة وشهادة تقدير، وقدم رئيس الجامعة إلي عمر زكي عبقري الرياضيات منحة مجانية للالتحاق بدورة تصميم الروبوتات الذكية بكلية الهندسة خلال الفترة من 28 يناير حتى 9 فبراير 2023.