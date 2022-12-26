جامعة المنصورة تكرم الطفل المعجزة «عمر».. منح ومزايا وعضوية مدى الحياة

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة كرمت الطفل المعجزة عمر زكي، باعتباره ابن الدقهلية، كاشفًا أن لها استراتيجية خاصة في تبني الأطفال النبهاء والأذكياء، وكذلك المتميزين علميًا وثقافيًا ورياضيًا، وهو التوجه الذي ستحرص عليه الجامعة خلال الفترة المقبلة.

رئيس جامعة المنصورة يكرم الطفل عمر

وأضاف «خاطر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه عندما يستطيع طفل بهذا العمر المبكر الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة دولية يشارك بها 325 متسابقًا من عدة دول مختلفة حول العالم، يتطلب ذلك نظرة اهتمام من الجامعة لهذا الطفل المعجزة، والإسهام في تنمية قدراته، خاصة مع تمتع الجامعة بالعديد من الإمكانيات كالقرية الأولمبية، منوهًا أن الجامعة منحته عضوية مدى الحياة بالقرية الأولمبية لتنمية قدراته الرياضية.

وأوضح أن جامعة المنصورة منحت الطفل «عمر» حق الالتحاق بكورسات التدريب التي تقدمها كلية الهندسة في الإجازات، وتختص بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إلحاقة بجامعة الطفل لتنمية قدراته على البحث العلمي بعد الحصول على استثناء سن القبول الذي من المفنترض أن يكون 9 سنوات.

«عمر»: والدتي ساعدت على تنمية موهبتي

وقال «عمر» الطفل الفائز بمسابقة الحساب الذهني الدولية، إن الحسابات الذهنية تكون عبارة عن أرقام، وتتضمن الاختبارات الخاصة بها العديد من المسائل الحسابية التي تحتوي على الأرقام الكبيرة والكثيرة، ويتم حلها دون الاعتماد على الآلة الحاسبة أو دون استخدام الورق والأقلام، كاشفًا أنه بدأ بالحسابات الذهنية منذ أن كان عمره 4 سنوات، إذ كان لديه شغفًا بقراءة الأرقام، وهو ما لفت نظر والديه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن والدته سافرت بصحبته إلى العاصمة للبحث عن أكاديمة لتنمية هذه الموهبة، مشيرًا إلى أنه بعد التحاقه، وجد العديد من المسابقات المتعلقة بالحسابات الذهنية، فقرر المشاركة بها.

وأعرب الطفل عن فخره للوصول إلى هذا المستوى المتقدم من الحسابات الذهنية، وشكره لرئيس جامعة المنصورة لاستقباله بمكتبه وتكريمه وللمزايا العديدة التي حصل عليها.