يسري الفخراني يكشف خطة المحتوى الدرامي لـ«المتحدة» في 2023: انتظروا الأفضل

كشف الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الخطة الدرامية الجديدة للشركة في 2023، بعد النجاح الذي قدمته العام الماضي، إذ أكد أنه راضٍ عن ما قُدّم خلال 2022 ولكن طوال الوقت يطمح ويعمل على تقديم الأفضل «العمل على المحتوى الدرامي في الشركة يكون حسب خطة يتم وضعها قبل بداية العام».

وأوضح «الفخراني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نضع الخطة حسب نوعية ونسب الأعمال حسب احتياجات المشاهد، فلدينا استراتيجية محددة في 3 اتجاهات، الأولى يكون لدينا أفكار نطرحها على السادة المنتجين لتنفيذها، والاتجاه الثاني أن يطرح علينا المنتجين أعمال تناسب استراتيجيتنا، ونستعد إلى اتجاه جديد في عام 2023 حيث ندخل إلى عالم الروايات وتقديم أعمال درامية مأخوذة عنها، سواء كلاسيكيات الكتاب الكبار مثل توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، أو رويات الكتاب الجدد».

يسري الفخراني: «تياترو» تجربة درامية مهمة بالتعاون مع المهن التمثيلية.. ومن بطولة 22 وجها جديدا

وأضاف رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «وفي العام الجديد هناك تجربة جديدة نعمل عليها منذ عام، وهي الدراما الموسيقية حيث نستعد لتقديم عمل درامي غنائي، كما نقدم مسلسل جديد بعنوان (تياترو) بطولة 22 من الوجوه الجديدة بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، وسيتم عرضه قبل موسم الدراما الرمضانية 2023، وهي خطوة مهمة جدا لتقديم عدد من النجوم الجدد في الدراما، وهو اتجاه نتبعه منذ فترة طويلة ليس فقط على مستوى التمثيل حيث كما نحرص على تقديم وجوه جديدة أمام الشاشة، وندعم المبدعين الجدد من الإخراج والتأليف خلف الشاشة».

3 مسلسلات جديدة على شاشات «المتحدة» في بداية 2023

وبدأت القنوات التابعة لـ «المتحدة» للخدمات الإعلامية، عرض 3 مسلسلات جديدة مع بداية العام الجديد، إذ يعرض مسلسل «وبينا ميعاد» بطولة شيرين رضا وصبري فواز تأليف وإخراج هاني كمال، على شاشة «dmc»، ومسلسل «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، حنان سليمان، صفاء جلال وأحمد سعيد عبد الغني، إخراج منال الصيفي، على شاشة «ON»، بالإضافة إلى مسلسل «في كل أسبوع حكاية» على قناة «CBC».