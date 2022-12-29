الكاتب الصحفي يسري الفخراني ينشر موعد عرض مسلسل «وبينا ميعاد»

نشر الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد عرض مسلسل «وبينا ميعاد».

وذكر من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يوم الأحد 1 يناير 2023، إن شاء الله، مسلسل (وبينا ميعاد)، مسلسل مختلف، ضحك ولعب وجد وحب، عام من التفاصيل، استمتعوا».

مسلسل «وبينا ميعاد»، بطولة عددًا كبيرا من نجوم الفن والدراما، أبرزهم مدحت صالح، شرين رضا، صبري فواز، نادية رشاد، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، خالد نور، وهو من تاليف وإخراج هاني كمال.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن المشكلات اليومية داخل الأسر المصرية بكل فئاته، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.