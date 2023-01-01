مصرع ربة منزل في حريق شقة سكنية بقرية خمارة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها في حريق نشب قبل قليل في منزل مكون من 4 طوابق بقرية خمارة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حريق في منزل بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد اندلاع حريق داخل منزل مكون من 4 طوابق بقرية خمارة التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع ربة منزل، وجرة نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع ربة منزل في حريق بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وجرى فصل المرافق عن المنزل وفرض كردون أمني، والسيطرة على الحريق، وتبين مصرع حمدية عوض إبراهيم، 53 سنة، ولا يوجد إصابات، وجار حصر الخسائر بالشقة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.