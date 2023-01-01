ضبط عنصر إجرامي أثناء توزيع مخدر الحشيش في كفر الشيخ

نجح رجال مباحث مركز شرطة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط عنصر إجرامي يقوم بتوزيع مخدر الحشيش علي زبائنه بدائرة مركز ومدينة فوه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترويج المخدرات في فوه

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تلقي معلومات سرية موثوق منها أكدتها التحريات بقيام عنصر إجرامي بترويج الحشيش المخدر بدائرة مركز ومدينة فوه على زبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، قاد المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، كميناً شمل رجال المباحث السريين، وتم ضبطه متلبساً حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة بفوه للتحقيق، والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة ترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.