إعلان نتائج مسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي في جامعة عين شمس

شهد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إعلان نتائج مسابقة الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي، والتي أقيمت على مسرح كلية البنات، وشاركت بها 11 كلية.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، إن الهدف الأساسي للنشاط الطلابي هو تفريغ الطاقات عن طريق الجامعة التي توفر التدريب المناسب، مشيراً إلى أن الممارسة الحقيقية للنشاط سواء من جانب الممثلين أو الكتاب وحتى الفنيين بمختلف مسارح الجامعة هو مكسب الجميع.

رعاية الموهوبين

وأضاف الدكتور عبدالفتاح سعود، أن النشاط الطلابي لا يعطل عن الدراسة، بل يجعل المرء على دراية بكيفية إدارة الوقت بالشكل الأمثل، مؤكداً أن الجامعة ترعى جميع الموهوبين.

وأشاد «سعود» بلجنة التحكيم المتميزة من الناحية الأكاديمية والعملية، والتي وضعت توصيات وملاحظات لكل العروض المشاركة بإيجابياتها وسلبياتها، لكي تتم الاستفادة القصوى من النشاط.

وطالب نائب رئيس جامعة عين شمس، الطلاب بالاحتفاظ دائما بروح الهواية والاستمتاع بما يفعلوه حتى لمن سيحترف الفن، مؤكداً أن الفائز لابد أن يدرك أن ذلك هو بداية الطريق وعليه أن يجتهد كثيراً لكي يحافظ على مكانته.

جائزة أفضل أداء جماعي

وأعلنت لجنة التحكيم التي تكونت من المخرج إسلام إمام، والفنان الناقد باسم صادق، والدكتور محمد الخطيب، أستاذ النقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور سمير شاهين، وأستاذ ورئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، واشتملت على عدة جوائز منها جائزة أفضل أداء جماعي، وجائزة أفضل مخرج.