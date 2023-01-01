حفلات الأوبرا في أول 5 أيام من 2023.. «حتشبوت» وكورال كنيسة العذراء

تستهل دار الأوبرا المصرية أول 5 أيام من عام 2023 بعدد من العروض المميزة تقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، ففي الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد - 1 يناير 2023 - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالي جيوفاني بومبيو ومشاركة السوبرانو الأرمينية تيهمايني شافير مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا حفلا على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» ويتضمن مجموعة من أهم الأعمال العالمية التي تتنوع بين رقصات الفالس والبولكا والمارشات والأغاني الخاصة بالعام الجديد.

فرقة فرسان الشرق

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث مساء الأربعاء والخميس 4، 5 يناير أحدث عروضها «حتشبسوت» تصميم وإخراج كريمة بدير وصياغة وإعداد الكاتب المسرحي محمد زناتي ويروي أجزاء من حياة الملكة الفرعونية حتشبسوت التي تعد من أبرز النساء اللاتي حكمن مصر وأقواهن نفوذاً.

كورال شباب كنيسة السيدة العذراء غدا

يقام مساء الإثنين 2 يناير على المسرح الصغير حفل لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بمشاركة كورال شباب كنيسة السيدة العذراء وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويلقي الشاعر عصام خليفة في السابعة مساء الأربعاء 4 يناير نخبة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية بمصاحبة ثنائي العود دينا عبد الرحمن وغسان اليوسف وفرقتهما وتديرها شاهيناز جاويش تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

ويحتضن مسرح الجمهورية في الثامنة مساء اليوم الأول من يناير حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقي يضم كوكبة من أعمال زمن الفن الجميل، ويقدم الموسيقار هشام خرما مساء الخميس 5 يناير حفلا يضم مجموعة من أعماله الخاصة التي تحمل رؤية فنية عصرية متطورة وتجمع الآلات الشرقية بالغربية.