المطرب محمد فريد: بدأت الفن منذ الصغر وغنيت في الأوبرا 6 سنوات

كشف المطرب محمد فريد، عن بداية رحلته الفنية، قائلا إنه بدأ الغناء منذ الصغر وكان لديه الموهبة، واتجه لدار الأوبرا للغناء، إذ ظل يغني لمدة 6 سنوات في الأوبرا.

6 سنوات من الغناء بالأوبرا

وأضاف في حوار مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن غنائه بدار الأوبرا بدأ منذ أن كان عمره 19 سنة حتى 25، وأنه خلال تلك المدة غنى في كل الاحتفالات والمناسبات التي كانت تنظمها دار الأوبرا، وخاصة بمؤتمر الشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمسرح الكبير.

رغبة في الغناء للجمهور بالشارع

وأوضح أنه بعد الغناء بالأوبرا، أراد أن يغني للجمهور بالشارع، وبدأ في الأفراح والكافيهات، والنوادي والجامعات، ليرى الذوق العام، إذ أن جمهور الأوبرا يختلف عن جمهور الشارع، بالتزامن مع نشر العديد من الفيديوهات، والتي تعد البداية، حيث شاهد أحد الفيديوهات أحمد جمال.

تسجيل أغنية بإمارة مين فور سماعها

وأضاف أن أحمد جمال تواصل معه، وأبدى رغبته في التعاون معه رغم كونه ليس منتجا، ليتعاون بعد سماع أغنية بأمارة مين، التي أبدى رغبته في تسجيلها فورًا بعد سماعها.