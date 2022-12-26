منها عبدالباسط حمودة.. حفلات الأوبرا والساقية لو خارج في إجازتك الأسبوعية

كشفت كل من ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية، عن إطلاق عدد من الحفلات الغنائية والشعرية، يمكن للمواطنين الاستمتاع بها خلال إجازة نهاية الأسبوع، على مدار أيام الخميس والجمعة، منها حفل للمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل أبرز الحفلات في «الويك إند» على هذا النحو:

حفلات ساقية الصاوي

- الخميس 29 ديسمبر حفل غنائي لنجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة الشعبي عبدالباسط حمودة في تمام الساعة الثامنة مساء بقاعة النهر بأسعار تبدأ من 180 جنيها.

- الجمعة 30 ديسمبر ندوة للدكتور بيتر نبيل تحت عنوان «كيف نتعامل بنضج مع محطات الحياة؟ ما هو تقييمي لسنة مرت من العمر؟ ما هى توقعاتي للسنة الجديدة؟»، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف.

-الخميس 30 ديسمبر مهرجان مندورة النوبي بسعر يبدأ من 120 وذلم في تمام الساعة السابعة مساء.

حفلات دار الأوبرا المصرية

- الخميس 29 ديسمبر حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث يبدأ بسعر 80 جنيهافي تمام الساعة الثامنة مساءا.

- الجمعة 30 ديسمبر حفل The Nutcracker Ballet - MATINEE بسعر يبدأ من 85 جنيها الحفل يبجأ في تمام الساعة الثامنة مساء.

- الجمعة 30 ديسمبر حفل كورال اطفال الاوبرا للموسيقي العربية في تمام الساعة السادسة مساءا بسعر يبدأ من 30 جنيها.

- الجمعة 30 ديسمبر حفل حفل فرقة أوبرا القاهرة في الثامنة مساء بسعر يبدا من 55 جنيها.

- الخميس 30 ديسمبر حفل أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بسعر يبدأ من 60 جنيها.