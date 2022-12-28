الأوبرا تحتفل بالعام الجديد بتقديم عروض غنائية على المسرح الصغير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بالعام الجديد، حفلين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، من إخراج حازم طايل، في الثامنة مساء الجمعة والسبت المقبلين، على المسرح الصغير.

برنامج الحفل

ويتضمن برنامج الأوبرا مجموعة من أشهر الأعمال العالمية الخاصة بهذه المناسبة، منها «عيد ميلاد مجيد، الكريسماس الأبيض، دع الجليد يتساقط، سانتا كلوز يأتي إلي المدينة، استمتع بعيد الميلاد، أغنية الكريسماس، 12 يوم في الكريمساس، ليلة مقدسة، عالم الشتاء العجيب، دقات الجرس، ليلة هادئة، هل تعلمي يا ماري، إنه أروع وقت في العام».

ويؤدي الأغنيات خلال الحفل، رضا الوكيل، جولي فيظي، وليد كريم، مصطفى محمد، داليا فاروق، عماد عادل، جيهان فايد، عمرو مدحت، عزت غانم، أسامة علي، ليلى إبراهيم، إبراهيم ناجي، خالد سمير.

فرقة أوبرا القاهرة

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1994، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي، باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.