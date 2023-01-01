شعبة الدواجن: تراجع أسعار الأعلاف بالمحافظات اليوم 1000 جنيه لكل طن

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوي الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجع كبير بقيمة 1000 جنيه عن كل طن علف دواجن أو تسمين، وذلك في أول يوم بالعام الجديد، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار للأعلاف في الأسواق ومتاجرها، يرجع جراء الحملات المكثفة والمستمرة من المديريات التموينية في شتى ربوع الجمهورية، لضبط حركة البيع والشراء ومحاربة الاحتكار من بعض التجار.

أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات

وأشار «زكريا» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، تشهد تراجعًا بما يصب في مصلحة ملايين المستهلكين، وسط مؤشر استقرار لأسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة، جراء إجراءات الحكومة لمحاربة الغلاء.

أسعار الأعلاف وكسب الصويا

أوضح أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، شهدت تراجع للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، سواء لكسب التسمين أو الردة، إذ سجلت أسعار كسب الصويا بروتين 44% بسعر 22 ألف و500 جنيه للطن، وسط تراجع بلغ 1000 جنيه عن كل طن.

وسجل بروتين 23% من نوع التسمين 19 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد، وسط تراجع بلغ 900 جنيه عن كل طن، وسجلت بذور الصويا فول فات 28 ألفًا و500 جنيه للطن المستورد، و28 ألفًا و100 جنيه للمنتج المحلي، وسط تراجع بلغ 600 جنيه عن كل طن.

وسجل سعر بروتين 45% بسعر 15 ألف جنيه، وسط تراجع بلغ 400 جنيه عن كل طن، وبلغ سعر طن بروتين 19% بسعر 19 ألفا و500 جنيه لكل طن، وسط تراجع بلغ 1000 جنية عن كل طن، وسجل سعر بروتين 21% بـ19 ألف و900 جنيه لكل طن، وسط تراجع بلغ 950 جنيها لكل طن.

سجل سعر طن الجيلوتين المستورد 32 ألفًا و400 جنيه لكل طن، وسط تراجع 100جنيه لكل طن، وطن الجيلوتين المحلي بـ32 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 200 جنيه عن كل طن، والإعلاف للماشية بغرض التسمين، بواقع 19 ألفًا و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 900 جنيها عن كل طن، وسجل سعر طن بروتين 46% بغرض التسمين 22 ألف جنيه، وسط تراجع بلغ 700 جنيه عن كل طن، بينما استقر سعر طن قشر الفول الصويا 8300 جنيه لكل طن، وسجل سعر الردة الأمريكية بواقع 16 ألفًا و100 جنيه عن كل طن.