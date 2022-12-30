إيبارشية ديروط: البابا يزور جميع إيبارشيات أسيوط عقب احتفالات عيد الميلاد

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أولى الزيارات الرعوية إلى أسيوط عقب الانتهاء من احتفالات العيد.

قال القس يوناثان ثروت، المتحدث الإعلامي لإيبارشية صنبو وديروط، في تصريحات لـ«الوطن» إن برنامج زيارة البابا تواضروس في أسيوط يتضمن إيبارشية صنبو وديروط، إيبارشية القوصية ومير، إيبارشية منفلوط، إيبارشية أبنوب والفتح، أسيوط وبداري وساحل سليم، وإيبارشية أبو تيج وصدفا، على أن يبدأ البابا زيارته إلى أسيوط يوم الأربعاء 11 يناير المقبل والتي تعد أولى نشاطات البابا الرعوية في العام الجديد بعد احتفالات عيد الميلاد.

المتحدث الإعلامي: البابا يزور جميع إيبارشيات أسيوط في بداية يناير

وتابع المتحدث أن البابا سيقوم خلال زيارته بالذهاب إلى دير المحرق، كما أن من المقرر أن يحضر احتفال اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بدير المحرق، ويرافق البابا الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط، وعدد من الآباء الأساقفة بالإيبارشيات المختلفة، كما يرافق البابا وفد من الآباء من القاهرة.

لقاءات الأقباط وتدشين كنائس ضمن برنامج الزيارة

وأشار القس يوناثان إلى أن البابا من المقرر أن يقوم بتدشين عدد من الكنائس بالإيبارشيات الأخرى، متابعاً أن البابا يترأس خلال الزيارة صلاة القداسات الإلهية بحضور شعب الكنيسة، موضحاً أن تلك الزيارة تتضمن لقاء البابا مع أقباط الإيبارشية بدير مارمينا العجائبي، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار حرص البابا على تفقد شعبه ورعايته لهم.

ونوّه المركز الإعلامي لإيبارشية صنبو وديروط إلى أن لقاء البابا وحضور القداس الإلهي الذي من المقرر أن يترأسه في دير القديس تواضروس المشرقي يوم 12 يناير سيكون من خلال الحجز المسبق.