رفع درجة الاستعداد في القاهرة لاحتفالات عيد الميلاد

وجَّهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بصورة مستمرة بالتنسيق مع أفرع هيئة النظافة وشركات النظافة لرفع المخلفات أولا بأول والتركيز على المحاور الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الكنائس ودور العبادة.

صيانة أعمدة الإنارة

وأضافت أنها أكدت على ضرورة مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية وإدارات الإنارة بالأحياء وتغيير الكشافات غير المؤهلة بكشافات موفرة للطاقة، مع أهمية التأكيد على إطفاء الأعمدة خلال النهار والاهتمام بمحيط الكنائس والمتنزهات والطرق المؤدية لها.

حملات على المحال والمقاهي

وشددت نائب المحافظ على ضرورة تنظيم الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بنطاق كل حي لإتاحة حالة من الانضباط ورفع إشغالات المحال والمقاهي والباعة الجائلين والتي تعوق حركة المرور ورفع السيارات المتروكة، مع تشكيل فرق عمل بالأحياء بالتنسيق مع رئيس فرع هيئة النظافة ومسؤولي المربعات والإشغالات والإنارة للتواجد على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي مستجدات والتنسيق مع القوات الشرطية لإنشاء حرم آمن بكل كنيسة مع اليقظة التامة للمنشآت المهمة والحيوية والفنادق ومواقف النقل العام والسرفيس لحمايتها.

حملات على المخابز

كما وجَّهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع إدارات التموين بالأحياء للقيام بحملات لضبط الأسواق والمرور الدوري على المخابز ومراجعة مواصفات أرغفة الخبز من حيث الوزن والجودة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت على التنسيق مع إدارات الصحة والزراعة والطب البيطري للقيام بحملات يومية للتفتيش على السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع التأكيد على الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الضوابط الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

رفع الاستعداد بالأحياء للتعامل مع أي بلاغات

كما وجَّهت برفع حالة الاستعداد بالأحياء والتواجد المستمر على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي بلاغات ترد إليها من خلال التنسيق مع غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والمحافظة والاستجابة الفورية لكل الشكاوى التي ترد لتذليل كل التحديات وتقديم السبل لحلها.