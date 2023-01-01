خطط الطلاب لتطوير حياتهم في العام الجديد.. منح دراسية وأعمال خيرية وتعلم لغات

مع بداية العام الجديد، تتجدد الآمال، وتوضع أهداف وطموحات أكبر لتحقيقها، ولما كان الطلاب هم الأكثر اهتماما بترتيب الأولويات ووضع الخطط المستقبلية، فإن «الوطن»، تستعرض أهمها من خلال بعض طلاب الجامعات المصرية.

يستعد حسين محمد، الطالب بالفرقة الرابعة، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، للعام الجديد، بوضع بعض الأهداف التي يود تحقيقها خلال إجازة الفصل الدراسي الأول ومرحلة ما بعد التخرج، ومنها: الكتابة، الإخراج، الحصول على تقدير مرتفع، فضلا عن رغبته في تعلم اللغة الإنجليزية، و تعلم البرمجة خاصة فيما يتعلق بـ«الأمن السيبراني» يقول: «عايز أتعلم مهارات جديدة عشان تساعدني في مشروع التخرج، وأقدر أنمي الإنجليزي، للحصول على منحة دراسية خارج مصر».

دينا ترغب في تنمية مهاراتها والحصول على تقديرات مرتفعة

ومن جهتها، قالت دنيا محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة، بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، إنها تود أن تستمتع ببداية السنة الجديدة، إذ أن حصولها على تقديرات مرتفعة، وتنميتها المهارات اللازمة للتخصص الجامعي، يجعلها تشعر بالسعادة، موضحة أن أحد طموحاتها هي أن تصبح مضيفة طيران، وذلك بعد التخرج من الجامعة، «حابة أشترك في أعمال تطوعية وخيرية خلال السنة دي، لتنمية قدراتي على التواصل مع فئات مختلفة في المجتمع، وكمان بتمنى أتقن لغة تانية، و احصل على تقدير عام امتياز».

شروق تخطط للسفر في محافظات الجمهورية

أوضحت شروق عبد السلام، الطالبة بكلية التمريض، جامعة القاهرة، أنها ستسافر إلى مدينة الإسكندرية ومحافظة سيناء خلال عطلة الفصل الدراسي الأول، وذلك للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والهواء النقي الذي يساعد على الاسترخاء، كما أنها تسعى لتغير شخصيتها لتكون أكثر مسؤولية، وتهتم بمجال التخصص الجامعي، من خلال الحصول على العديد من الكورسات المتعلقة به مثل، «Medical» ،«Basic life support» فضلا عن رغبتها في تقوية الجانب الديني والثقافي، من خلال حفظ القرءان وقراءة الكثير من الكتب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية.