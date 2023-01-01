شن حملات تفتيشية وتحرير 11 محضرا للمخالفين بالغربية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية، حملات تفتيشية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كل منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافرها، وعدم الزيادة في أسعارها.

حملات في بسيون

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك تعليمات إلى رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية، بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ حملات تفتيشية على المحلات، من أجل التأكد من وضع الأسعار على كل السلع الغذائية وتوافرها، وفي مركز بسيون، نفذت لجنة مراقبة الأسعار، حملة، بقرى الوحدة المحلية بأبو حمر وشارع عمر زعفان بمدينة بسيون، وحررت 5 محاضر اشتراطات صحية، وعدم حمل شهادات صحية، لعدد من أصحاب المحلات.

حملات بحي ثان المحلة

وأشار محافظ الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة مراقبة الأسعار، شنت في حي ثان المحلة الكبرى، حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر، وهي عدد 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي 13 كيلو جرام، وعدد 3 محاضر أخرى لعرض لحوم مكشوفة.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة إلى كل الجهات المعنية، باستمرار الحملات التموينية، للتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية، والتأكد من وضع الأسعار على كل السلع الغذائية وتوافرها.