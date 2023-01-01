«الجيزة»: 920 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. ونسعى لزيادتها

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز والمولات التُجارية ومستودعات البوتاجاز، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

القضاء على الأسواق العشوائية

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى سعي المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، والتي يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا بمشاركة كافة الجهات، مؤكدا عزم المحافظة إقامة 10 منافذ سلعية كبرى تغطي كافة قطاعات المحافظة، إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضي الفضاء بعد توفيرها، والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الاستراتيجية.

إجراءات قانونية ضد المُخالفين

وشدد محافظ الجيزة على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين، علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مؤكدا على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.