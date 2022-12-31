أماكن معارض «أهلا رمضان» في سوهاج وأسعار السلع الغذائية بها

تحرص محافظة سوهاج، بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية، على افتتاح معارض السلع الغذائية المخفضة للمواطنين، والتى تتوافر بها السلع الغذائية كاملة حتى لا يتعرض المواطن لاحتكار التجار، ومن بينها معرض «أهلا رمضان» الذي ينتظره المواطنون لتوفير احتياجات الشهر الكريم.

وصرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بأن المحافظة تستعد من الآن لمعارض «أهلا رمضان» والتي ستُقام قريبا بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بأكثر من 10% من السعر، خاصة للأرز وذلك عقب الإفراج عن السلع الغذائية بالموانئ المصرية، ما أسفر عن توافر للسلع وضبط للأسعار وتوفر للمنتجات الغذائية.

معارض أهلا رمضان ستغطى مدن محافظة سوهاج

وكشف «إبراهيم» أن معارض أهلا رمضان ستغطي مدن محافظة سوهاج سواء كانت أماكن ثابتة بميادين سوهاج مثل الثقافة والشرق ومتحركة وفقا لطلب المواطنين.

الأرز يبدأ بـ12 جنيها للكيلو

وأوضح وكيل تموين سوهاج أن الأرز يحظى بتوفير خاص بمنافذ المحافظة، حيث إنه يتم جلبه من المحافظات التي تزرع الأرز بتفويض من وزارة التموين، حيث إن محافظة سوهاج من المحافظات الجالبة، ويتوفر الأرز المعبأ بنسبة كسر أقل من 10% بـ14 جنيها ونصف بينما السائب بـ12 جنيها للكيلو.