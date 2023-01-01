مصرع شخص صعقا بالتيار الكهربائي بالفيوم.. والتحريات: كان يحاول سرقة الكابلات

لقى مواطن مصرعه، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة بعض الكابلات الكهربائية من خلف أحد قاعات الأفراح في نطاق محافظة الفيوم، ليلفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين طفله ذي التسع سنوات، بحسب التحريات الأولية.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع شخص صعقًا بالكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغًا بمصرع شخصًا صعقًا بالكهرباء.

حاول سرقة كابلات كهرباء

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ المتوفي كان يحاول سرقة بعض الكابلات الكهربائية من خلف أحد قاعات الأفراح، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، مصطحبًا طفله ذي الـ9 سنوات برفقته، إلا أنّ الكهرباء صعقته فور ملامسته أحد الكابلات، ليسقط جثة هامدة ويلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

نقل الجثة إلى المشرحة

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شخص «محمد. م. أ»، 41 سنة، ومقيم بقرية الزاوية الخضراء، بدائرة مركز سنورس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب الانتهاء من استخراج التصاريح القانونية اللازمة.