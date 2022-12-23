مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين في انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 18 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية قصر الباسل بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها وانقلابها.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية قصر الباسل بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

مصرع شخصين وإصابة 18

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش المباحث، وبرئاسة الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 18 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، في المنطقة الواقعة بين موقع البترول وقرية قصر الباسل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

نقل الجثتين والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثتي المتوفيان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بالتصريح بالدفن وتسليم الجثمانين لذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير، فور إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

استنفار بالمستشفى لاستقبال المصابين

كما جرى نقل 18 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال والطواريء بالمستشفى، حيث يجرى عم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.