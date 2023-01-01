25 فبراير.. آخر موعد لتسجيل الأوراق البحثية للمؤتمر العلمي الدولي للاتصالات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الموافقة على تنظيم فاعليات المسابقة العلمية الثانية والمؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات، وإخطار جميع المدارس الثانوية الرسمية للغات والمتميزة للغات و STEM والمدارس اليابانية للنشر والإعلان لجميع المراحل للمشاركة في كل من المسابقة العلمية الثانية والمؤتمر العلمي الدولي للاتصالات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات (itc-egypt-ade.org) والموعد النهـائي لتسجيل الأوراق البحثية 25 فبراير 2023، وتسجيل المشاريع 15 أبريل.

وطالبت الوزارة، بالتوجيه بسرعة الموافاة بما جرى حيال الموضوع عند الانتهاء من التسجيل في الموعد المحدد المذكور، حتى يتسنى العرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بما تم في هذا الشأن.

وأعلنت مديرية التعليم بالقاهرة، مسابقة الأخصائي الاجتماعي للعام الدراسي 2023، وذلك إيمانا بأهمية دور الأخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية والتي تهدف إلى المساهمة في إشباع حاجات الطلاب، والعمل على بناء قدراتهم لتمكينهم من الوعي بمتطلبات الجمهورية الجديدة ، فكان لزاما أن يجرى إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للارتقاء بالمستوى، لرفع كفاءته المهنية وتنمية مهاراته في ظل المتغيرات المتلاحقة.

أهداف مسابقة تقييم مسابقة الأخصائي الاجتماعي

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أهداف مسابقة تقييم مسابقة الأخصائي الاجتماعي، وهي:

- رفع الكفايات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين مسئولى الاتحادات الطلابية في مواجهة ومعالجة المشكلات المدرسية المختلفة لتنمية معارفهم وخبراتهم.

- إتاحة الفرصة لتبادل التجارب الرائدة بين الأخصائيين الاجتماعيين.

مسئولي الاتحادات الطلابية لتنمية معارفهم وخبراتهم,

- التعرف على رؤى ومقترحات المثاليين نحو كيفية التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي مسئول الاتحادات الطلابية لتطوير أدائه المهني.

- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في ضوء الموضوع المحوري.

- صقل مهارات الأخصائيين.