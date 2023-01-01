رئيس مدينة سيوة: 100% نسبة إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية

قال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن نسبة إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية، خلال رأس السنة الميلادية سجلت 100% في ظل توافد أعداد غفيرة من الزائرين من السياح الأجانب القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع باحتفالات عيد الميلاد في واحة آمون.

رحلات سيوة

وقال رئيس مدينة سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الواحة استقبلت رحلات عديدة من جميع المحافظات خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والصعيد.

أجانب يزورون الواحة

وأضاف رئيس المدينة أن فنادق سيوة استقبلت رحلات أجانب من دول إيطاليا وألمانيا وبولندا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا، ومن جنوب شرق آسيا من اندونيسيا والفلبين، ومن مختلف الدول العربية والخليج.

طقس سيوة

وأوضح أن سيوة خلال الفترة الراهنة تتمتع بطقس متميز من حيث دفء الأجواء وسطوع الشمس على مدار اليوم، تزامنا مع موسم الشتاء، خاصة وأن الواحة تتمتع بالمناخ القاري الدافئ نهارا، لطيف ليلا، ما يجذب لها الزائرين من مختلف الدول.

المزارات السياحية في سيوة

وأشار إلى أن واحة آمون، يوجد بها العديد من المزارات السياحية مثل معبد آمون ومتحف البيت السيوي، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى، وغيرها من الأماكن الأثرية.