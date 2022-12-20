«الغرف السياحية»: سيوة على رأس الأماكن العلاجية في العالم

قال وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ سيوة على رأس أماكن السياحة العلاجية في مصر، والأشهر عالميًا، مؤكدا أن مصر تمتاز بالعديد من المناطق السياحية بغرض العلاج، مثل «الواحات الخارجة، والواحات البحرية، والغردقة، وحلوان، والعين السخنة، وعين الصيرة»، وكل منطقة تمتاز بمزيج خاص يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

آبار مياه كبريتية في حلوان

وأضاف «زعير»، خلال حواره لبرنامج «صباح الورد» عبر فضائية «TEN»، أنّ سيوة من أشهر وأقوى أماكن السياحة العلاجية في مصر، حيث تجمع بين كل أنواع العلاج المختلفة في مكان واحد، كما تحتوي على الآبار ذات المياه الكبريتية فقط، التي تمتاز بسخونة عالية طبيعبية دون تدخل بشري بها وتستخدم في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد والصدفية والجلدية.

العلاج بالرمال

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ الدفن في الرمال أحد أنواع السياحة العلاجية، ويبدأ من يوم 15/5 وينتهي 15/9، حيث يجب أن يتم في الصيف وليس الشتاء، متابعا: «في فصل الشتاء نتجه إلى الآبار الكبريتية الموجودة طوال العام والبحيرات المالحة في سيوة، حيث تكون درجة الحرارة شتاءً 30 مئوية، لذلك نطلق عليها مشتى مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان».

وتابع زعير، أنّ سبب تسمية «العين السخنة» بهذا الاسم، يعود إلى كثرة العيون الطبيعية الساخنة الموجودة بها، والتي تُساعد في علاج أمراض المفاصل والروماتيزم والجلدية، مشيرًا إلى أنّ سيوة من أشهر أماكن السياحة العلاجية في العالم بأكمله وليس مصر فقط، ويُطلق عليها «درة التاج».