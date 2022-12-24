فريق كشافة استاد المنصورة يزور سيوة.. «تخييم وسفاري وكهف ملح» (صور)

زار فريق كشافة استاد المنصورة الرياضي واحة سيوة، خلال الفترة من 19 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2022، بمشاركة 33 كشافا ومرشدة، ووفقا لمحمد عبدالفتاح منصور، قائد فريق الكشافة والمرشدات.

وتضمن برنامج الزيارة، تفقد المقاصد السياحية التي تمتاز بها سيوة، منها منطقة جبل الدكرور، وممارسة التسلق، والتعرف على المعلم السياحية سواء الاستشفاء والدفن بالرمال في شهور الصيف، واحتفالات «اسياحت»، التي تقام بالمنطقة.

مشاهدة الغروب

وخلال زيارته سيوة، قال قائد فريق الكشافة والمرشدات باستاد المنصورة لـ«الوطن»، إن الفريق شاهد غروب الشمس بجزيرة فطناس، والتعرف على جانب من تاريخ الواحة، وزيارة معبد الوحي والتعرف على قصة جيش قمبيز الفارسي، وزيارة الإسكندر المقدوني، وعين كليوباترا، والسباحة ببحيرات الملح الرائعة، والاستمتاع بمشهد الغروب بجزيرة طغاغين المطلة على بحيرة سيوة، ورحلة عبر الزمن وزيارة منطقة جبل الموتى، ورحلة الإثارة والتشويق السفاري ببحر الرمال، والتعرف على العادات والتقاليد لأهل سيوة من خلال زيارة متحف البيت السيوي، والصرح العلمي والمعرفي بمكتبة مصر العامة بسيوة.

زيارة كهف الملح بسيوة

واستمتع فريق كشافة استاد المنصورة بالعديد من الأنشطة في الواحة، مثل زيارة كهف الملح والسباحة والتزحلق على الرمال، وشراء التذكارات السيوية والتمور وزيت الزيتون، فيما أشار محمد عمران جيرى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، خاصة أن واحة سيوة تتنوع بها الأنماط السياحية مابين الأثرية، والعلاجية، والترفيهية، والثقافية، ورحلة السفاري.

وتأتي الرياضية ضمن أهم أنماط السياحة، حيث هناك العديد من الأنشطة مثل رحلات الكشافة، والماراثون الرياضي، ومسابقات العجل، والتخييم وغيرها وهناك توسع في هذا النمط من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح محمد عبدالفتاح، أن رحلة كشافة استاد المنصورة الرياضي إلي واحة سيوة، تتم برعاية رئيس مجلس إدارة الدكتور تامر البسنديلى، والمشرف العام على النشاط الكابتن مى عادل وقائد مجموعات الكشافة والمرشدات قائد محمد عبد الفتاح منصور.