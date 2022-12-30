من «القلعة» لـ«الموسيقى العربية» المتعة بث مباشر.. تعاون بين المتحدة و«الثقافة» لدعم الفن الراقي

تعاونت الشركة مع وزارة الثقافة، فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بدورته الـ30، خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك من أجل دعم الفن الراقى وترسيخ الهوية المصرية، وحقّق هذا التعاون نجاحاً كبيراً.

ونقلت الشركة عبر قناة «الحياة»، على الهواء مباشرة، كل فعاليات وحفلات المهرجان، التى استمرت لمدة 15 يوماً متتالياً، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية. وأجرت «الحياة» التى يترأسها الإعلامى محمود التونى لقاءات مع الكثير من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، المشاركين فى مهرجان الموسيقى العربية.

وجاء هذا المهرجان فى إطار تنفيذ توجّهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030، التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كإحدى ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويرى فى المجتمع. ونقلت الشركة، على شاشة قناة «DMC»، فعاليات المهرجان، وسط اهتمام من منظميه بإنتاج صناعة سينمائية «صديقة للبيئة».

فى سياق متصل، وقّعت الشركة عدداً من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات مختلفة، بشأن ضخ المزيد من الأعمال الفنية القيّمة، بهدف رفع درجة الوعى عند المواطن، فضلاً عن إتاحة الأعمال السينمائية الجديدة مقابل أسعار زهيدة، انطلاقاً من حق المشاهدة.

ففى أكتوبر الماضى، وبالتزامن مع فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة، تم الإعلان عن تدشين مشروع درامى ثقافى توعوى، بعنوان «مصرى»، كمشروع ثقافى متكامل، لتوثيق قصص أبطال المحروسة.

وفى فبراير الماضى، وقّع الفنان محمد صبحى، بروتوكول تعاون مع الشركة، لإنتاج مجموعة من المسرحيات، كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة فى التمثيل، وتدريبهم للعمل فى مسرحيات تنتجها «المتحدة»، حيث جاء ذلك دعماً للمسرح المصرى، الذى أسفر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع أشرف عبدالباقى، وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوى الهمم «كنز الدنيا».

وفى نهاية سبتمبر الماضى، وقّعت وزارة الثقافة والشركة بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل «سينما الشعب» من حيث المحتوى، حيث اتفق الطرفان على تطوير المشروع، فضلاً عن تنويع المحتوى بداخلها، وزيادة دور العرض التابعة للمشروع فى المحافظات، حيث تتيح مشاهدة الأفلام الجديدة مقابل أسعار بسيطة جداً تبدأ من 20 جنيهاً.

وفى نهاية يوليو الماضى، وقّعت وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيونى لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.