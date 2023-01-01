رئيس «الفنون التشكيلية»: انتهاء 70% من أعمال تطوير «سراي ‏الجزيرة»

قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه جرى الانتهاء مما ‏يقرب من 70% من أعمال تطوير وترميم ورفع كفاءة مبنى سراي الجزيرة، وفق الخطة ‏الموضوعة له، إذ جرى الانتهاء من قاعتي السينما والأعمال الإنشائية بالمبنى الرئيسي، وكذلك عدد من القاعات الملحقة.

وأشار «قانوش» خلال متابعة تطوير المتحف إلى أنه تجري دراسة العديد من سيناريوهات ‏العرض المتحفي الخاصة به حتى تليق بما يحتويه من كنوز ‏تشكيلية لرموز الفن في مصر والعالم، كما استعرض الخطوات ‏التي ‏اتخذها القطاع من أجل الحفاظ على تلك الكنوز.

قانوش: اتخاذ خطوات كبيرة في ‏حصر ‏الأعمال الفنية المُعارة

وأكد أنه جرى ‏تشكيل لجان مكثفة لإعادة وصف وترقيم وتثمين الأعمال ‏الفنية ‏الموجودة بالمخازن إلى جانب اتخاذ خطوات كبيرة في ‏حصر ‏الأعمال المُعارة في الداخل والخارج وطرق الحفاظ عليها، ‏إضافة ‏إلى تسريع وتيرة العمل في تطوير مخازن متحف الفن ‏الحديث بأحدث نظم الحفظ ‏والتأمين.

وفي السياق نفسه، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، أعمال تطوير ‏ورفع ‏كفاءة متحفي الجزيرة للفنون والفن الحديث، ‏بحضور قانوش، ‏وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.