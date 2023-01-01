رئيس «الفنون التشكيلية»: انتهاء 70% من أعمال تطوير «سراي الجزيرة»
كتب:
إلهام زيدان
05:01 م | الأحد 01 يناير 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني
قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إنه جرى الانتهاء مما يقرب من 70% من أعمال تطوير وترميم ورفع كفاءة مبنى سراي الجزيرة، وفق الخطة الموضوعة له، إذ جرى الانتهاء من قاعتي السينما والأعمال الإنشائية بالمبنى الرئيسي، وكذلك عدد من القاعات الملحقة.
وأشار «قانوش» خلال متابعة تطوير المتحف إلى أنه تجري دراسة العديد من سيناريوهات العرض المتحفي الخاصة به حتى تليق بما يحتويه من كنوز تشكيلية لرموز الفن في مصر والعالم، كما استعرض الخطوات التي اتخذها القطاع من أجل الحفاظ على تلك الكنوز.
قانوش: اتخاذ خطوات كبيرة في حصر الأعمال الفنية المُعارة
وأكد أنه جرى تشكيل لجان مكثفة لإعادة وصف وترقيم وتثمين الأعمال الفنية الموجودة بالمخازن إلى جانب اتخاذ خطوات كبيرة في حصر الأعمال المُعارة في الداخل والخارج وطرق الحفاظ عليها، إضافة إلى تسريع وتيرة العمل في تطوير مخازن متحف الفن الحديث بأحدث نظم الحفظ والتأمين.
وفي السياق نفسه، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة متحفي الجزيرة للفنون والفن الحديث، بحضور قانوش، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.