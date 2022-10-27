ماذا يحدث لجسمك عن شرب القهوة منزوعة الكافيين؟.. أستاذ علوم أغذية يجيب

يومًا بعد يوم، تطالعنا الإعلانات بشعارات للترويج للسلع المختلفة ومن بينها المشروبات منزوعة الكافيين، خاصة القهوة والشاي، باعتبارها المشروبات الأفضل للصحة، وفي التقرير التالي، نستعرض فوائد وأضرار الكافيين.

من جهته، الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، إن القهوة (بالكافيين) وبوجه عام مفيدة للصحة الجسم، وتحتوي على مضادات أكسدة التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة، ومن تأثير المواد الحافظة، ومن ثم تؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الفرد، وتسهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

الكافيين سلاح ذو حدين

وأضاف «الحوفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكافيين سلاح ذو حدين؛ لأنه مادة منبهة موجودة في القهوة والشاي وتدخل في صنع مشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية (البنيات)، ولا تسبب مشكلة للأشخاص العاديين الذي لا يعانون من مشكلات مرضية، وبحد أقصى فنجانين في اليوم.

وتابع: «أما نزع الكافيين من القهوة فلا يتبقى من فوائدها إلا كونها مضادة للأكسدة»، ونصح بالاعتدال في تناول هذه المشروبات في العموم.

من جانب آخر، يزيد الكافيين من معدل ضربات القلب، وبالتالي ارتفاع معدل النبض وعدم ارتياح الجسم، كما أن الكافيين قد يسبب الأرق ومن هنا يحدث للفرد اضطرابات في النوم، ولا يحصل الجسم على حاجته من الراحة، وبالتالي الإصابة بقلة تركيز.

زيادة إدرار البول

ومن ضمن خصائص الكافيين أنه يزيد إدرار البول، ويكون الشخص عرضة لنقص وخلل في الأملاح والمعادن المهمة من الجسم، خاصة إذا لم يتم تعويض الجسم عن السوائل، وتكون الخطورة أكثر على مرضى السكر الذي يعانون في الأصل من إدرار البول.

وشدد «الحوفي» على ضرورة عدم السماح للأطفال بتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مشيرًا إلى أنه في أغلب الدول، يجري تخصيص مشروبات غازية للأطفال خالية من الكافيين، تفاديًا لحدوث نشاط زائد وبالتالي قلة التركيز.