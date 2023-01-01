«حقوق النواب»: حرص السيسي على مال الوقف ساهم في تحقيق قفزة غير مسبوقة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشؤون الوقف ساهم في حسن استثماره وتحقيق هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023م نحو مليار و14 مليون جنيه.

زيادة 114 مليون جنيه

وأكدت أمل سلامة أن تلك القفزة التي جاء بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن الفترة نفسها من العام الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضى 2020 / 2021 تعكس حرص القيادة السياسية على تحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده في مصارفها الشرعية.

وأوضحت أن التوجيهات والمتابعة المستمرة لوزير الأوقاف لمسؤولي الهيئة كان له عمل مهم في مضاعفة الإيرادات مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس علاء عبد العزيز رئيس الهيئة الحالي المشهود لها بالنزاهة والكفاءة الكبيرة والذي يعد واحدًا من أفضل قيادات الهيئة عبر تاريخها الممتد.

الحفاظ على مال الوقف

وأشارت إلى أن هيئة الأوقاف أصبحت نموذجًا يُحتذى به للعديد من الدول العربية حيث أشاد وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته، مؤكدين أنهم سينقلون هذه التجربة لبلادهم.

وأوضحت أن الهيئة تضم خبرات كبيرة منهم علي سبيل المثال للحصر المهندس ضاحي محمود وكيل الوزارة للملكية العقارية‎ الذي يلعب دورا كبيرا في تعظيم موارد الهيئة، مشيدة بأداء هيئة الأوقاف المصرية التي أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تتواصل نجاحاتها في مضاعفة إيراداتها سنويًا.

إيرادات هيئة الأوقاف

يذكر أن هيئة الأوقاف أكدت في وقت سابق أن ايراداتها بلغت عن الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وبزيادة تقدر بنحو (456) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي.