التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفلة لسرقة قرطها الذهبي في الوقف بقنا

بدأت الجهات المختصة في مركز الوقف شمال محافظة قنا، التحقيق مع شاب متهم بقتل طفلة باستدراجها وإنهاء حياتها في الزراعات، بقصد سرقة قرطها الذهبي، بقرية المراشدة التابعة للمركز.

القبض على المتهم بقتل الطفلة

كانت الأجهزة الأمنية في مركز الوقف، تمكنت صباح اليوم، من القبض على المتهم بقتل الطفلة، بعدما كان مختبأ في مكان بعيد عن القرية بعد ارتكاب جريمته.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة داخل زراعات القصب بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية والجهات المعنية وسيارة إسعاف إلى موقع الجريمة، وتبين مقتل طفلة تدعى «مي أبو القاسم محمد سالم»، 3 أعوام، وعثر عليها داخل زراعات القصب بقرية المراشدة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

المتهم استدرج الطفلة للزراعات

وقررت مباحث مديرية أمن قنا، تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وكشف أن المتهم في الواقعة يدعى «محمود.ح.م»، 17 عاما، جار المجني عليها، وقام باستدراجها إلى الزراعات بحجة جلب أعواد قصب، وحاول سرقة قرطها الذهبي إلا أن الطفلة صرخت وخشي أن تفضحه فقتلها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.