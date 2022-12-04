إحالة العاملين المتغيبين في مركز شباب الوقف بالقناطر الخيرية للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بالوقوف على حسن سير العمل بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي تضم 28 هيئة شبابية ورياضية بمختلف الإدارات، وجميعها مفتوحة وتقدم الأنشطة والخدمات المختلفة، عدا مركز شباب الوقف بإدارة القناطر الخيرية، حيث تبين أن المركز مفتوح في غياب العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتحويلهم للشئون القانونية.

مراجعة العضويات واستيفاء السجلات المالية

تضمنت أعمال المتابعة في مراكز الشباب، مراجعة العضويات واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب والصيانة الدورية، وأيضا حمامات السباحة، وذلك حرصا على أمن وسلامة المستخدمين، والتأكد من شهادات الخبرة للمدربين والمنقذين، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالطرح الاستثماري بالمراكز.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

كما تم التأكد من جود أي متأخرات مالية للوحدة الحسابية والضرائب وسرعة السداد في حالة عدم الدفع، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق معايير الأمن والسلامة ووجود طفاية الحريق، كما تم التوجيه بعزل أعمدة الإنارة بالملاعب والمباني الإدارية في أسرع وقت ممكن، تجنبا لوجود أسلاك مكشوفة خاصة مع سقوط الأمطار، والالتزام بالصيانة الدورية لمرافق المركز ونظافة دورات المياه.

وأكد «الصبروط» على استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب التي من شأنها تحقيق الالتزام بالمراكز وتعديل الأوضاع المخالفة وتلافي أي تجاوزات تؤثر على تنفيذ الأنشطة للنشء والشباب، أو تعوق مراكز الشباب عند تنفيذ مهامها، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.