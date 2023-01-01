السجن 5 سنوات لمتهمين في الاتجار بالمخدرات.. أحدهما شقيق لاعبي كرة قدم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 5 سنوات، شخصين، أحدهما شقيق لاعبي كرة قدم شهيرين، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

حكم جنايات الإسكندرية، جاء برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، في القضية التي حملت رقم 11414 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على المتهمين، بحوزتهما مخدر الحشيش بنطاق منطقة العطارين بوسط المدينة.

المتهمان من جنوب سيناء

توصلت التحريات التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مزاولة المتهمين، نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، مستخدمين سيارة في أعمال الترويج لتلك المواد المخدرة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبطهما بحوزتهما 98 طربة حشيش

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي حقيبة تحوي علي عدد 98 طربة حشيش وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.