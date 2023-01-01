قناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية تقضي على أحلام أوروبا في التوقف عن استخدام الفحم

يعتبر الفحم خيار أوروبا المرير في مواجهة أزمة الطاقة، وهو الفائز الوحيد حتى الآن في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحسبما جاء في تقرير أذاعه برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية قضت على أحلام الدول الأوروبية في التوقف عن استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء خلال عقد من الزمان.

وتسببت أزمة الطاقة التي نتجت عن نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية في إعادة فتح مناجم الفحم، واستخدام المصدر الأكثر تلويثًا للبيئة، في إنتاج الكهرباء، وفي النهاية، سقطت التعهدات الأوروبية بالحفاظ على البيئة، بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية، ونقص الطاقة.

التخلي عن إنتاج الكهرباء من الفحم

قبل 4 أعوام، أغلقت ألمانيا آخر منجم للفحم الأسود، وأعلنت في 2020، استعدادها لتصبح أول دولة صناعية تتخلى عن إنتاج الكهرباء من الفحم خلال 10 سنوات، قبل أن تجبر الأزمة الروسية الأوكرانية ألمانيا على مراجعة سياساتها في ظل نقص الغاز الروسي وإعادة استخدام الفحم بكثافة في إنتاج الكهرباء بنسبة نمو بلغت 13.3% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

أوروبا تواجه الثلج دون الغاز الروسي

وذكر التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن هدف ألمانيا والعديد من البلدان الأوروبية هو تجاوز فترة الشتاء الصعبة بأقل أزمات ممكنة، إذ إن أوروبا اليوم تواجه الثلج دون الغاز الروسي والبديل المتاح الوحيد هو الفحم والوقود الأحفوري.