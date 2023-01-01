لجنة العفو الرئاسي تعلن قائمة الـ27 سجينًا المفرج عنهم اليوم (أسماء)

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، أسماء المفرج عنهم، اليوم، ضمن قائمة العفو الجديدة التي تضمن 27 شخصًا، من المحبوسين من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية، موجهةً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجنة، وكذلك بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية، على جهودهم المشكورة، لإنجاح عمل اللجنة.

أسماء المُفرج عنهم

كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن أسماء المفرج عنهم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي جاءت كالتالي:

1- فايزة فوزي ابراهيم

2- سيد عبدالخالق سيد

3- بدر سعيد بدر

4- طارق مصطفى عيد

5- محمد سليم صالح

6- محمد ثروت محمد

7- حمادة صميدة عبدالحميد

8- حسني محمود عثمان

9 - مندور عبدالعال أحمد

10- خالد ربيع علاء

11- يحيى كمال عبدالسلام

12- أحمد عشري السيد

13- محمد علي فؤاد

14- خالد محمد محمد عطالله

15- أحمد بدوي عبدالحميد

16- محمد محمد علي سليمان

17- هشام ناصر محمد الفيومي

18- محمد محمود عبدالحكيم

19- ماجد عادل بهجت

20- مصطفى محمود محمد

21- وديع بطرس تادروس

22- محمود صبحي محمود

23- سلطان عادل رشدي

24- محمد رجب عبدالحميد

25- أشرف عشري السيد

26- مصطفى أحمد محمد

27- عمرو علي عطية

وأكد أعضاء لجنة العفو الرئاسي أنّ اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة، وأخرى غير معروفة، لأن خروج أي محبوس نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنّ ملف دمج المُفرج عنهم مهم للغاية، وتحقق فيه اللجنة نجاحات خلال الفترة الأخيرة.