لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، خروج دفعة جديدة من المحبوسين مساء اليوم، وذلك بعد أن تلقت اللجنة طلبات العفو الخاصة بهم عبر موقعهم الإلكتروني وتم فحصها بشكل كامل وتطبيق الضوابط واللوائح القانونية عليها.

أعضاء لجنة العفو الرئاسي

وقال النائب محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «استكمالا لعمل لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين اليوم».

وفي سياق متصل، قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم».

وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم.. سنوافيكم بالتفاصيل».