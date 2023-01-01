قناة الحياة تنشر فيديو لإنشاء أول وحدة إطفاء بقرية برنبال في كفر الشيخ

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن تواصل العمل لإنشاء أول وحدة إطفاء بقرية برنبال التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ.

وتعد وحدة إطفاء برنبال، ضمن خمس وحدات تنفذها حياة كريمة بقرى البطراط وبني بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء، إذ تخدم وحدة الأطفاء تلك 45 ألف نسمة بقرية برنبال، ومعدية مهدي وعزبتي خليج قبلي وبحري، وبلغت تكاليف إنشاء الوحدة 3.9 مليون جنيه في مركز مطوبس ونسبة التنفيذ 70%.